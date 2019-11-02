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СКР подтвердил убийство главы ингушского Центра по борьбе с экстремизмом в Москве

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Московские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства главы антиэкстремистского управления МВД по Ингушетии, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Она уточнила, что дело расследуется по факту убийства двух человек. По данным следствия, на западе столицы неизвестный расстрелял двух мужчин, один из которых являлся начальником центра по борьбе с экстремизмом республики Ингушетия. От полученных ранений мужчины скончались на месте.

Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что Ибрагим Эльджаркиев и его брат, также полицейский, были убиты на улице Академика Анохина в столице.

По информации источника, в распоряжении следствия имеется запись с камеры видеонаблюдения, установленной над входом в подъезд, напротив которого было совершено двойное убийство. На съемке с камеры видно, что убийца пришел пешком, прошел насквозь через проходной двор, сделал несколько выстрелов в направлении жертв, а затем контрольные выстрелы в голову.

Орудие убийства пока найти не удалось. Предположительно убийца стрелял из пистолета Макарова. На месте найдены гильзы от патронов калибра 9мм, сказал источник.

Разыскивается автомобиль BMW, на котором предположительно скрылся преступник. В городе введён план "Перехват".

Москва СКР Ибрагим Эльджаркиев

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