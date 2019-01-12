В Ингушетии обстреляли машину высокопоставленного полицейского

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Неизвестные совершили покушение на начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по республике Ингушетия, он выжил, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Покушение было совершено на федеральной трассе в нескольких километрах от пограничного поста между Ингушетией и Чечней. Въехавший в Ингушетию автомобиль начальника ЦПЭ догнала "Лада Гранта", из которой по машине полицейского был открыт огонь из автомата", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате случившегося, ранения получили трое находившихся в машине охранников.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Согласно указанной на официальном сайте МВД по республике Ингушетия информации, начальником ЦПЭ ведомства в республике является Ибрагим Эльджаркиев.