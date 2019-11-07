В Москве будут судить правозащитника за стрельбу на Цветном бульваре

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении правозащитника и бывшего члена столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого, устроившего в апреле стрельбу из пистолета в центре города; дело направлено в Тверской районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Москвы, Пятницкий обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

По версии дознания, ночью 13 апреля 2019 года обвиняемый, находясь около одного из баров на Цветном бульваре, "беспричинно, из хулиганских побуждений", сделал несколько выстрелов в воздух травматическими патронами из пистолета "P 226 T-Pro" калибра 10х28. Этот пистолет, согласно экспертной оценке, относится к гражданскому огнестрельному оружию ограниченного поражения, отметили в надзорном ведомстве.

Своими действиями обвиняемый грубо нарушил общественный порядок и спокойствие граждан, в том числе находившихся рядом прохожих, которые опасались за свою жизнь и здоровье, подчеркнули в прокуратуре.

В Тверском суде "Интерфаксу" сообщили, что уголовное дело в отношении Пятницкого по обвинению в хулиганстве поступило в суд, дата начала его рассмотрения будет назначена позднее.

В апреле информированный источник говорил "Интерфаксу", что Пятницкий владел травматическим пистолетом на законных основаниях. Кроме того, собеседник агентства сообщал, что при задержании правозащитник отказался от медицинского освидетельствования.