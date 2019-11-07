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В Москве будут судить правозащитника за стрельбу на Цветном бульваре

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении правозащитника и бывшего члена столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого, устроившего в апреле стрельбу из пистолета в центре города; дело направлено в Тверской районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Москвы, Пятницкий обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

По версии дознания, ночью 13 апреля 2019 года обвиняемый, находясь около одного из баров на Цветном бульваре, "беспричинно, из хулиганских побуждений", сделал несколько выстрелов в воздух травматическими патронами из пистолета "P 226 T-Pro" калибра 10х28. Этот пистолет, согласно экспертной оценке, относится к гражданскому огнестрельному оружию ограниченного поражения, отметили в надзорном ведомстве.

Своими действиями обвиняемый грубо нарушил общественный порядок и спокойствие граждан, в том числе находившихся рядом прохожих, которые опасались за свою жизнь и здоровье, подчеркнули в прокуратуре.

В Тверском суде "Интерфаксу" сообщили, что уголовное дело в отношении Пятницкого по обвинению в хулиганстве поступило в суд, дата начала его рассмотрения будет назначена позднее.

В апреле информированный источник говорил "Интерфаксу", что Пятницкий владел травматическим пистолетом на законных основаниях. Кроме того, собеседник агентства сообщал, что при задержании правозащитник отказался от медицинского освидетельствования.

Павел Пятницкий Москва Цветной бульвар ОНК

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