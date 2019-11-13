В Москве стало в три раза больше пешеходов в общественных пространствах

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - С 2010 года в Москве количество людей, которые выбирают пешие прогулки в общественных пространствах, выросло в 2,8 раза, до 540 млн человек в год, заявил директор ГБУ "МосТрансПроект" Александр Поляков. Он ожидает, что к 2023 году их число достигнет 600 млн.

Эти результаты Поляков связал с постоянным развитием городской инфраструктуры и усилиями по созданию комфортной городской среды, которые принимаются с 2010 года.

За это время, по его словам, в городе было благоустроено более 22 700 га общественных пространств. К 2023 году в Москве обновят еще более 6200 га улиц, парков и других территорий, и общая площадь благоустроенных общественных пространств в Москве превысит 29 000 га, пообещал глава "МосТрансПроекта".