Власти Москвы пересчитали благоустроенные за пять лет улицы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - За последние пять лет в Москве благоустроили больше 350 улиц, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он привел эти данные на Московском урбанистическом форуме.

Общую протяженность этих улиц он оценил примерно в 350 километров.

Кроме того, за эти годы в городе благоустроили 23 тысяч дворов и были созданы дополнительные 350 парковых территорий, так что всего в городе стало около 600 парков.

В начале июня в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) говорили, что в 2019 году в столице проведут комплексное благоустройство 54 улиц и на 25 из них расширят тротуары, не уменьшая количество полос на проезжей части.

В марте мэрия объявляла конкурсы на работы по благоустройству территории у Патриарших прудов и улицы Остоженки с прилегающими переулками примерно на 1 млрд рублей.

4 июля на урбанистическом форуме заммэра Москвы Наталья Сергунина отмечала, что за восемь лет в городе открыли 572 парка, сквера и зеленых территорий и благоустроили 350 улиц и площадей. Логичным продолжением этих работ она назвала проект "Мой район" по развитию всех 146 районов Москвы с учетом пожеланий населения. 5 июля мэр Сергей Собянин сообщил, что власти решили разработать мастер-планы развития московских районов.