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Мэрия Москвы заявила о незначительных по сравнению с Нью-Йорком расходах

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Расходы на содержание городского хозяйства, включая энергетику и жилищно-коммунальную сферу, в бюджете Москвы незначительные, заявил заместитель мэра города Петр Бирюков.

"Это сравнительно малый процент в городском бюджете, абсолютно малый", - сказал Бирюков в интервью радиостанции "Вести FM" во вторник. По его оценке, в сравнении с Вашингтоном и Нью-Йорком Москва тратит на городское хозяйство в 2,5-3 раза меньше.

"Взять Лондон, взять Париж - приблизительно в 3-4 раза меньше. Но эффективность значительно выше", - пояснил заммэра.

По словам главы комплекса городского хозяйства, в системе ЖКХ Москвы, включая энергетику, работают примерно 600 тысяч человек. "Это достаточно большое количество. Но только в летний период на благоустройстве, ремонте объектов жилого и нежилого фонда привлекли 120 тысяч человек", - пояснил Бирюков.

Он напомнил, что в системе городского хозяйства столицы работает также 27 тысяч единиц различной техники.

Заммэра напомнил, что система ЖКХ Москвы одна из крупнейших в мире. "Примерно 55 тысяч километров подземных трубопроводов, более 130 тысяч километров подземных линий энергетики и примерно столько же надземных линий энергетики", - рассказал Бирюков. По его оценке, только система отопления Москвы включает в себя 16 тысяч километров подземных коммуникаций.

Петр Бирюков Москва Нью-Йорк Вашингтон

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