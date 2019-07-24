Мэрия Москвы объяснила бордюры за 3 млрд руб. необходимостью долговечных материалов

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы объяснили закупку на четырех конкурсах свыше 940 км бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей.

Как сообщили "Интерфаксу", столица закупает качественные материалы для создания комфортных и эстетичных общественных пространств, а гранитный бордюрный камень долговечен и экологичен.

Там пояснили, что ГБУ "Автомобильные дороги" действует в рамках программы комплексного благоустройства.

23 июля газета "Коммерсантъ" сообщила, что московские власти планируют закупить на четырех конкурсах свыше 940 км бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей. Для сравнения: длина МКАД - 108 км, а протяженность всех столичных дорог - 3,6 тыс. км.

По информации издания, это рекордная закупка.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства напомнили, что в 2019 году в городе реализуется самая большая программа благоустройства за всю историю.