На части станций МЦД утром возникли сбои

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Сбои на некоторых станциях Московских центральных диаметров (МЦД) возникли 21 ноября в утренние часы пик, сообщает АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК).

Компания просит пассажиров отнестись с пониманием к возникшим проблемам, делается все возможное для организации комфортных поездок.

Пока там, где наблюдаются проблемы с оборудованием, пассажиров пропускают через турникеты бесплатно. Просим отнестись с пониманием, мы делаем все возможное для организации комфортных поездок. — ЦППК (@centralppk) November 21, 2019

Пассажиры и пользователи социальных сетей сообщают, что при попытке пройти на станции МЦД карты "Тройка" не читаются, а с обычных карт ЦППК списываются поездки и на входе, и на выходе.

Церемонии открытия движения по двум первым маршрутам Московских центральных диаметров запланирована на четверг, в ней примет участие президент России Владимир Путин, сообщила накануне пресс-служба Кремля.

МЦД-1 и МЦД-2 сделают более доступным железнодорожный транспорт более чем для 4 млн жителей Москвы и Московской области, появится более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.