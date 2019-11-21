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Путин станет одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибыл на Белорусский вокзал в столице, где состоится церемония открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).

Вместе с главой государства в запуске МЦД примут участие мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава РЖД Олег Белозеров, министр транспорта Евгений Дитрих и помощник президента Игорь Левитин.

Как ожидается, после церемонии президент одним из первых проедет несколько станций на современном поезде "Иволга" по маршруту МЦД-1.

В 2017 году Белозеров и Собянин представили президенту проект создания в Москве наземного метро. Тогда Путин поддержал эту идею.

МЦД - новые наземные ветки метро, которые свяжут столицу с областью. Общая протяженность первых двух маршрутов "Белорусско-Савеловского" (МЦД-1) и "Курско-Рижского" (МЦД-2) составляет 132 км, на них расположено 57 станций, с 19 из которых можно будет сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и радиальные направления железной дороги.

Предполагается, что МЦД-1 и МЦД-2 сделают более доступным железнодорожный транспорт более чем для 4 млн жителей Москвы и области, появится более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.

Ранее в четверг сообщалось, что на некоторых станциях МЦД 21 ноября произошли сбои в утренние часы пик.

МЦД Москва Владимир Путин Сергей Собянин

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