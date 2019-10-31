Первые Московские центральные диаметры собрались запустить 21 ноября

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Запуск двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) может состояться 21 ноября, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

"МЦД-1 и МЦД-2 "Лобня - Одинцово" и "Нахабино - Подольск" планируются к запуску уже в ноябре 2019 года", - сказала Кротова в четверг журналистам. Она уточнила, что это может произойти 21 ноября.

Протяженность МЦД-1 составит 52 км, МЦД-2 - 80 км. Они будут включать 57 станций с 19 пересадками на метро, МЦК (Московское центральное кольцо) и радиальные железнодорожные направления. В перспективе количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.

После открытия первых двух диаметров планируется запустить еще три: "Зеленоград - Раменское", "Апрелевка - Железнодорожный" и "Пушкино - Домодедово". Как ожидается, все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями заработают до конца 2024 года.

Московские центральные диаметры - новые наземные ветки метро, которые свяжут Москву с областью - Смоленское и Савеловское направления (Одинцово — Лобня), а также Рижское и Курское (Нахабино — Подольск). Затем планируется запустить еще три диаметра: Зеленоград — Раменское, Апрелевка — Железнодорожный и Пушкино — Домодедово.