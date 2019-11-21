Путин получил от Собянина именную карту "Тройка"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин во время поездки по первому Московскому центральному диаметру (МЦД) подарил президенту РФ Владимиру Путину именную карту "Тройка" для оплаты проезда.

В вагоне поезда МЦД мэр столицы передал президенту карту со словами: "По сложившейся традиции". "Такой же билет по МЦК и первому МЦД. Конечно, это революционное событие", - добавил Собянин.

В четверг Путин открыл движение по первому маршруту МЦД и сам проехал на поезде от Белорусского вокзала до станции Фили и обратно в сопровождении мэра столицы.

В числе первых пассажиров на этом маршруте также были губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава РЖД Олег Белозеров, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, помощник президента Игорь Левитин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Первыми будут запущены два диаметра - МЦД-1, который свяжет подмосковные населенные пункты Одинцово и Лобню, и МЦД-2, который свяжет Нахабино и Подольск. МЦД-1 и МЦД-2 - это 132 километров пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

График работы МЦД будет таким же, как в московском метро - с 05.30 до 01.00. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом в пять-шесть минут в часы пик.

При этом пассажиры нового транспорта уже жалуются на сбои в его работе. В утренние часы пик при попытке пройти на станции МЦД карты "Тройка" не читались, а с обычных карт ЦППК списывались поездки и на входе, и на выходе.