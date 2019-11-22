На МЦД-2 и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - На Московском центральном диаметре-2 (МЦД-2) и на Рижском направлении произошел сбой, поезда утром в пятницу ходят с увеличенными интервалами, сообщил оператор перевозок Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

Сбой произошел в направлении Москвы от Нахабина.

#МЦД #цппк #ржд Привет, ребята! Ваши поезда на Рижском направлении не ходят, пассажиров выгнали из вагонов, люди уже 40 минут стоят на платформе. Вы как там сами, нормально? Успешно отчитались о запуске диаметров? pic.twitter.com/TD5DsSFTMc — I (@arhondula) November 22, 2019

МЦД-1 и МЦД-2 торжественно открыли днем ранее. В церемонии участвовали президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава РЖД Олег Белозеров.

Первые обычные пассажиры новых направлений жаловались на переполненные семивагонные составы (вместо девятивагонных), сбой в работе билетной системы, уменьшение количества поездов и их задержки, а также на режим работы дверей в поездах "Иволга".

ЦППК пообещала незамедлительно увеличить число вагонов в поездах.