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На МЦД-2 и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов

На МЦД-2 и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - На Московском центральном диаметре-2 (МЦД-2) и на Рижском направлении произошел сбой, поезда утром в пятницу ходят с увеличенными интервалами, сообщил оператор перевозок Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

Сбой произошел в направлении Москвы от Нахабина.

МЦД-1 и МЦД-2 торжественно открыли днем ранее. В церемонии участвовали президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава РЖД Олег Белозеров.

Первые обычные пассажиры новых направлений жаловались на переполненные семивагонные составы (вместо девятивагонных), сбой в работе билетной системы, уменьшение количества поездов и их задержки, а также на режим работы дверей в поездах "Иволга".

ЦППК пообещала незамедлительно увеличить число вагонов в поездах.

МЦД Москва ЦППК Нахабино Рижское направление

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