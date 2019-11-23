В Москве к 2023 году запланировали построить 2,8 млн кв. м жилья по реновации

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Власти Москвы в ближайшие три года по программе реновации планируют спроектировать и построить около 2,8 млн кв. м жилья, сообщил "Интерфаксу" глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в субботу.

"Всего до конца 2022 года планируется спроектировать и возвести (...) 2,8 млн кв. м жилья по программе реновации. На эти объемы уже заложено необходимое финансирование", - сказал Бочкарев.

По его словам, в настоящее время ведется строительство 143 домов общей площадью 1,8 млн кв. м.

Как сообщил чиновник, только в следующем году планируется ввести в эксплуатацию 59 жилых домов, в которых в общей сложности будет 9761 квартира.

Глава департамента подчеркнул, что программа уже "набрала темпы" и строительство жилья ведется во всех округах Москвы.

По словам Бочкарева, всего с момента старта программы в городе уже введено 47 домов, из них 43 переданы под переселение жителей. Кроме того, сейчас в проектировании находится 64 объекта общей площадью 1,4 млн квадратных метров, отметил он.

Как Бочкарев рассказал "Интерфаксу", современные технологии энергосбережения, применяемые в домах, возводимых в Москве по программе реновации, позволят снизить потребление ресурсов до 50%. По его словам, показатели энергоэффективности заложены в технические требования для проектирования и строительства домов.

Он отметил, что эффект экономии достигается за счет использования новых материалов и современного инженерного оборудования.

"После установки энергоэффективных пластиковых окон можно избежать тепловых потерь и, тем самым, сэкономить на отоплении. Кроме того, современные системы отопления умеют "подстраиваться" под погодные условия, автоматически регулируя температуру и величину расхода теплоносителя, - пояснил Бочкарев. - Благодаря этому жители новых кварталов больше не будут "отапливать" улицу, открывая окна во время оттепели, не замерзнут они и при резких перепадах ниже нуля".

Глава департамента отметил, что для жителей будет предусмотрена возможность регулировать тепло на радиаторах в каждой из комнат квартиры и следить за количеством потребленной тепловой энергии с помощью квартирных счетчиков.