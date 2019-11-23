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В Москве к 2023 году запланировали построить 2,8 млн кв. м жилья по реновации

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Власти Москвы в ближайшие три года по программе реновации планируют спроектировать и построить около 2,8 млн кв. м жилья, сообщил "Интерфаксу" глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в субботу.

"Всего до конца 2022 года планируется спроектировать и возвести (...) 2,8 млн кв. м жилья по программе реновации. На эти объемы уже заложено необходимое финансирование", - сказал Бочкарев.

По его словам, в настоящее время ведется строительство 143 домов общей площадью 1,8 млн кв. м.

Как сообщил чиновник, только в следующем году планируется ввести в эксплуатацию 59 жилых домов, в которых в общей сложности будет 9761 квартира.

МоскваПосле реновации жилые площади увеличатся почти на 300% вместо 25%Читать подробнее

Глава департамента подчеркнул, что программа уже "набрала темпы" и строительство жилья ведется во всех округах Москвы.

По словам Бочкарева, всего с момента старта программы в городе уже введено 47 домов, из них 43 переданы под переселение жителей. Кроме того, сейчас в проектировании находится 64 объекта общей площадью 1,4 млн квадратных метров, отметил он.

Как Бочкарев рассказал "Интерфаксу", современные технологии энергосбережения, применяемые в домах, возводимых в Москве по программе реновации, позволят снизить потребление ресурсов до 50%. По его словам, показатели энергоэффективности заложены в технические требования для проектирования и строительства домов.

Он отметил, что эффект экономии достигается за счет использования новых материалов и современного инженерного оборудования.

"После установки энергоэффективных пластиковых окон можно избежать тепловых потерь и, тем самым, сэкономить на отоплении. Кроме того, современные системы отопления умеют "подстраиваться" под погодные условия, автоматически регулируя температуру и величину расхода теплоносителя, - пояснил Бочкарев. - Благодаря этому жители новых кварталов больше не будут "отапливать" улицу, открывая окна во время оттепели, не замерзнут они и при резких перепадах ниже нуля".

Глава департамента отметил, что для жителей будет предусмотрена возможность регулировать тепло на радиаторах в каждой из комнат квартиры и следить за количеством потребленной тепловой энергии с помощью квартирных счетчиков.

Программа реновации городского жилищного фонда в российской столице была утверждена 1 августа 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение более 350 тыс. квартир в 5 тыс. 173 домах.

Перед лицом реновации

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1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.Хрущевки, а в программу реновации вошли не только они, в свое время стали ответом на вопрос обеспечения граждан СССР жильем. Быстровозводимые дома решали задачу переселения жителей сел, расселения бараков и коммуналок, строительства моногородов.Массово сооружавшиеся панельные или кирпичные дома заполнили не только городское пространство - они вошли в отечественное кино, фотографию, литературу, став декорациями городских драмВ текущем тысячелетии власти Москвы решили, что многие подобные строения проще снести, чем ремонтироватьТаким образом повсеместный ремонт, уже ставший визитной карточкой города, проник с московских улиц в дома жителей. Как всегда в таких случаях, после жителей с вызовами столкнется, очевидно, и местный малый бизнес.7 июля на Московском урбанистическом форуме публике был представлен макет, представляющий собой этаж новой московской новостройки, предназначенной для переселения жителей домов, попавших под действие программы реновации. 9 июля в квартирах и комнатах макета многолюдно, периодически перед входом в "дом" образуется очередь, и это несмотря на то, что попасть в квартиры можно не только через импровизированный подъезд, но и через "балконы" квартир.Посетители не едины во мнениях: размер ванн, кухонь, коридоров и комнат, равно как и цвет обоев макета, вызывает ровно три реакции: одобрение, равнодушие и несогласие. Но есть и безусловный фаворит – потолок. Его высотой, кажется, довольны абсолютно все. Или, как минимум, не разочарованы. Противники программы, настаивают на своем праве распоряжаться своими жилищными условиями по собственному усмотрению и находят привлекательность этих условий не только в количестве и качестве квадратных метров, но и в самой той атмосфере окружающей их Москвы, которую составляют их двор, вид из окна, парк у домаМэр Москвы Сергей Собянин отметил беспрецедентный для России уровень общественного обсуждения программы. "Невозможно найти москвича, который не знал бы об этой программе и сформировал отношение к ней. Более того, во всей России внимательно следили за этой дискуссией", - заявил мэр на пленарном заседании 7-го Московского гражданского форума.
1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.
Москва

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