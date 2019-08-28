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"Коммерсантъ" сообщил о росте цен на попавшие под реновацию квартиры

При этом объем предложения вырос почти в полтора раза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Объем предложения на квартиры в домах, включенных в программу реновации, вырос на 43%, однако стоимость квадратного метра в таких домах также увеличилась - в среднем на 10%, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сервиса для поиска недвижимости ЦИАН.

Как отмечается, заметный рост предложения на квартиры в домах, вошедших в программу реновации, начался в мае этого года. В настоящее время на продажу выставлено 630 квартир в таких домах, что почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Они составляют 3,7% предложений от всего рынка вторичного жилья в столице.

По мнению аналитиков, рост предложения связан с уточнением условий программы реновации: названы сроки расселения многих объектов, 46 домов уже построено, а еще для 111 корпусов получены разрешения на строительство.

При этом стоимость одного квадратного метра в сносимых домах выросла примерно на 10% - до 189,4 тысяч рублей. Кроме того, квартиры в уже построенных по программе домах в среднем на 16% дороже рыночной цены (232,4 тысячи рублей за один квадратный метр).

"Коммерсантъ" подчеркивает, что квартиры в домах, попавших под реновацию, пользуются спросом: в среднем их продают за 50 дней, в то время как средний срок экспозиции по рынку в целом составляет 60 дней.

Реновация в Москве

Программа реновации жилищного фонда Москвы была принята летом 2017 года. Она предусматривает расселение и снос 5 171 дома (свыше 350 тысяч квартир).

Программа затронет более 1 миллиона москвичей. По оценкам властей, всего в рамках реновации в городе построят около 40 млн квадратных метров жилья.

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