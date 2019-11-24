Станция МЦД-2 "Пенягино" открылась для пассажиров

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Станция Московского центрального диаметра - 2 (МЦД-2) "Пенягино" открылась для пассажиров, сообщили в воскресенье в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе, она была открыта в 18:00. Теперь в районе Павшинская пойма Московской области у жителей появилась станция наземного метро в пешей доступности. Планируется, что ей будут пользоваться 4 тыс. пассажиров в сутки, а к 2023 году - более 5 тыс., отметили в департаменте.

По словам собеседника агентства, ранее была открыта станция Волоколамская, откуда можно пересесть на метро "Волоколамская" Арбатско-Покровской линии - расстояние между станциями можно преодолеть за две минуты. Как сообщили в департаменте, прогнозируемый пассажиропоток Волоколамской МЦД-2 к 2020 году составит 13 тыс. человек в сутки.

Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября.

Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 км, а протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 км. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.