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Хуснуллин предрек Москве мировое лидерство по протяженности рельсового транспорта

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - К 2025 год Москва станет мировым лидером среди мегаполисов по протяженности сети рельсового транспорта, показатель достигнет 1007 километров, пообещал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Пока в этом отношении лидирует Нью-Йорк с 1000 км путей.

Москва его обгонит за счет программ строительства метро, реконструкции радиальных направлений железных дорог, а также создания московских центральных диаметров.

Хуснуллин назвал задачей властей интеграцию всех видов рельсового транспорта и создание максимально удобных пересадок.

"Это позволит создать сотни новых маршрутов перемещения горожан по городу, сэкономит время, затрачиваемое на дорогу, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации", - пообещал он.

В рамках интеграции в Москве будут создавать транспортно-пересадочные узлы в форматах от локальных транспортных хабов до полноценных вокзалов. Всего в городе в ближайшие годы построят больше ста различных ТПУ, добавил он.

21 ноября в городе торжественно открыли два московских центральных диаметра. МЦД-1 связал Одинцово и Лобню, МЦД-2 - Нахабино и Подольск. Общая протяженность диаметров - 132 километра, это 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления МЖД. Первые дни работы диаметров сопровождались "техническими огрешностями", как отмечал мэр Сергей Собянин.

МЦД Москва Марат Хуснуллин

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