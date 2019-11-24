Дополнительные поезда запустят на МЦД в пиковые часы

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - На Московских центральных диаметрах в пиковые часы будут запущены дополнительные поезда для сокращения интервалов движения, сообщает страница МЦД в соцсети "ВКонтакте".

"Мы внимательно читаем все ваши отзывы и работаем над тем, чтобы сделать вашу поездку на МЦД удобнее. Наши коллеги из РЖД и ЦППК в срочном порядке работают над увеличением количества поездов в часы пик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по тарифам МЦД работают не только "Иволги", но и обычные электрички в пределах диаметров и аэроэкспрессы на участке от Одинцово до Окружной на МЦД-1.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье, сообщил, что в ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы МЦД.

Он напомнил, что после запуска движения по Московскому центральному кольцу в 2016 году тоже возникали технические проблемы, однако затем они были устранены.

"Такая работа, пожалуй, более масштабная, будет происходить и на открытых МЦД. Это и отладка всей системы взаимодействия различных организаций. Во-вторых - это прокладка дополнительных путей, поставка нового подвижного состава", - сказал Собянин.