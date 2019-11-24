Поиск

Дополнительные поезда запустят на МЦД в пиковые часы

Дополнительные поезда запустят на МЦД в пиковые часы
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - На Московских центральных диаметрах в пиковые часы будут запущены дополнительные поезда для сокращения интервалов движения, сообщает страница МЦД в соцсети "ВКонтакте".

"Мы внимательно читаем все ваши отзывы и работаем над тем, чтобы сделать вашу поездку на МЦД удобнее. Наши коллеги из РЖД и ЦППК в срочном порядке работают над увеличением количества поездов в часы пик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по тарифам МЦД работают не только "Иволги", но и обычные электрички в пределах диаметров и аэроэкспрессы на участке от Одинцово до Окружной на МЦД-1.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье, сообщил, что в ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы МЦД.

Он напомнил, что после запуска движения по Московскому центральному кольцу в 2016 году тоже возникали технические проблемы, однако затем они были устранены.

"Такая работа, пожалуй, более масштабная, будет происходить и на открытых МЦД. Это и отладка всей системы взаимодействия различных организаций. Во-вторых - это прокладка дополнительных путей, поставка нового подвижного состава", - сказал Собянин.

Москва МЦД

Новости

Станция МЦД-2 "Пенягино" открылась для пассажиров

Станция МЦД-2 "Пенягино" открылась для пассажиров

Пилот севшего в Ростове-на-Дону лайнера умер от сердечного приступа

Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия пилота

Московские центральные диаметры перевезли более 1 млн пассажиров за два дня

Реконструкцию Парка Победы на Поклонной горе завершат к концу декабря

Снос московских пятиэтажек

В Москве к 2023 году запланировали построить 2,8 млн кв. м жилья по реновации

Источник назвал причину сбоя движения на внешнем кольце МЦК

Источник назвал причину сбоя движения на внешнем кольце МЦК

Движение поездов прервано на МЦК

Сбой в приложении для оплаты парковок Москвы объяснили неполадками у "Яндекс.Карт"

Сбой в приложении для оплаты парковок Москвы объяснили неполадками у "Яндекс.Карт"

При строительстве метро на западе Москвы нашли артиллерийский снаряд

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');