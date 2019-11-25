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Названа самая популярная станция МЦД

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Станция "Одинцово" Московского центрального диаметра-1 (МЦД-1) пользовалась наибольшей популярностью у пассажиров со дня запуска движения по первым двум маршрутам МЦД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта в понедельник.

"Средний пассажиропоток на ней (по станции "Одинцово" - ИФ) составил 34,5 тыс. человек в сутки, что на 9% больше, в сравнение с аналогичным периодом прошлой недели", - отмечают в департаменте.

По словам собеседника агентства, с запуском МЦД на станции диаметров, а также на пересадочные станции метро вышли на дежурство более 500 сотрудников метрополитена, они раздали более 100 тыс. информационных листовок о тарифах и способах оплаты на МЦД.

"Узнать дежурных сотрудников на станциях можно по красным жилеткам с логотипом МЦД, они подскажут, к какой платформе прибывает поезд МЦД, как оплатить проезд и активировать карту "Тройка",- отметили в пресс-службе.

В субботу, 23 дня, сообщалось, что за два первых дня работы двух линий МЦД ими воспользовались свыше миллиона пассажиров.

Движение по двум маршрутам МЦД официально открыли в четверг, 21 ноября. В церемонии приняли участие президент РФ Владимир Путин. Мэр Москвы Сергей Собянин подарил главе государства именную карту "Тройка" для оплаты проезда.

МЦД Одинцово Москва

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