Московские центральные диаметры перевезли более 1 млн пассажиров за два дня

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Свыше миллиона пассажиров воспользовались линиями МЦД-1 и МЦД-2 за два дня их работы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"На второй день работы, 22 ноября, МЦД-1 и МЦД-2 перевезли более 515 тыс. человек, что на 6% больше, чем в предыдущую пятницу. Таким образом суммарный пассажиропоток МЦД за два дня составляет более 1,1 млн человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в первый день МЦД перевезли более 500 тыс. человек, увеличив пассажиропоток на 8%.

Как сообщалось, 21 ноября в столице официально открыли движение по Московским центральным диаметрам.