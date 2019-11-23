Поиск

Московские центральные диаметры перевезли более 1 млн пассажиров за два дня

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Свыше миллиона пассажиров воспользовались линиями МЦД-1 и МЦД-2 за два дня их работы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"На второй день работы, 22 ноября, МЦД-1 и МЦД-2 перевезли более 515 тыс. человек, что на 6% больше, чем в предыдущую пятницу. Таким образом суммарный пассажиропоток МЦД за два дня составляет более 1,1 млн человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в первый день МЦД перевезли более 500 тыс. человек, увеличив пассажиропоток на 8%.

Как сообщалось, 21 ноября в столице официально открыли движение по Московским центральным диаметрам.

Москва МЦД

Новости по теме

Новости

Реконструкцию Парка Победы на Поклонной горе завершат к концу декабря

Снос московских пятиэтажек

В Москве к 2023 году запланировали построить 2,8 млн кв. м жилья по реновации

Источник назвал причину сбоя движения на внешнем кольце МЦК

Источник назвал причину сбоя движения на внешнем кольце МЦК

Движение поездов прервано на МЦК

Сбой в приложении для оплаты парковок Москвы объяснили неполадками у "Яндекс.Карт"

Сбой в приложении для оплаты парковок Москвы объяснили неполадками у "Яндекс.Карт"

При строительстве метро на западе Москвы нашли артиллерийский снаряд

Boeing из Махачкалы повредил шасси после посадки в Москве

Источник раскрыл причину сбоя движения на МЦД-2 и на Рижском направлении

На МЦД-2 и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов

На МЦД-2 и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов

В столице официально открыли движение по Московским центральным диаметрам

В столице официально открыли движение по Московским центральным диаметрам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');