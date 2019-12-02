В Москве закрылся киноцентр "Соловей"

Киноцентр "Соловей" на Красной Пресне Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Киноцентр "Соловей" на Красной Пресне прекратил свою работу в понедельник, 2 декабря. Накануне в нем прошел последний кинопоказ для зрителей.

Как сообщается на сайте киноцентра, 1 декабря состоялся бесплатный показ фильм Чарли Чаплина "Великий диктатор", который стал последним сеансом киноцентра. Именно этот фильм был показан на открытии "Соловья" 1 марта 1989 года.

За время работы киноцентра в его залах прошло более 325 тыс. сеансов.

По информации СМИ, здание кинотеатра будет снесено, на его месте планируется строительство апартаментов общей площадью свыше 80 тыс. кв.м.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что по имеющимся у собственника документам на месте киноцентра может быть возведен комплекс апартаментов с медицинским центром, а также сопутствующей коммерческой и социальной инфраструктурой.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель собственника, проект обновленного киноцентра "Соловей" также предполагает обустройство пяти кинозалов, площадки для кинофорумов и апартаментов для звезд кино.

Киноцентр на Красной Пресне был построен в 1989 году для всесоюзного творческого объединения "Киноцентр" на средства Союза кинематографистов СССР.