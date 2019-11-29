За три года в Москве построят 24 моста

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - На ближайшие годы в Москве собираются построить 24 новых автомобильных и пешеходных моста, сообщил заммэра стоилцы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Вопросам связанности городских территорий уделяется очень большое внимание. Для этого строятся новые дороги и мосты. В наших планах в ближайшие три года построить 24 моста через реки города", - сказал Хуснуллин в пятницу журналистам.

Он отметил, что сейчас строятся три моста: Кожуховский и два через реку Сетунь на южном дублере Кутузовского проспекта.

Хуснуллин отметил, что параллельно проектируются еще девяти мостов: через Москву-реку, Лихоборку, Нищенку, старое русло Москвы-реки, Сходню, а также Яузу.