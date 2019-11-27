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В Москве появится пешеходный переход между Савеловским и Белорусским вокзалами

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Внеуличный пешеходный переход через железнодорожные пути может появиться в Москве между Савеловским и Белорусским вокзалами - в створе 5-й улицы Ямского поля, сообщил журналистам главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов в среду.

Планируется, что он будет надземным, для удобства пешеходов, и, прежде всего, маломобильных граждан, новый переход оснастят двумя лифтами.

Кузнецов отметил, что после сдачи в эксплуатацию 1-го московского центрального диаметра Одинцово-Лобня интенсивность движения электропоездов на этом участке Московской железной дороги резко возрастет.

"Перебегать через пути по существующему настилу, как это нередко делают сейчас москвичи, чтобы попасть с Бутырского вала на 5-ю улицу Ямского поля станет вдвойне опасно. Поэтому и было принято решение о строительстве пешеходного перехода, который свяжет Бутырский и Беговой районы столицы", - сказал Кузнецов.

Проект планировки территории разработал ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы".

Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября.

Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" (связывает Одинцово и Лобню) составляет 52 км, а протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" (связывает Нахабино и Подольск) - 80 км. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.

Москва

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