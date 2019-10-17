Пострадавшим при обрушении моста в парке Горького присудили 120 000 рублей компенсаций

На месте обрушения пешеходного перехода в Парке Горького Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы взыскал с парка Горького 120 тысяч рублей компенсации супружеской паре и их несовершеннолетнему ребенку, которые пострадали при обрушении моста в новогоднюю ночь. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

Суд признал за каждым из пострадавших право на 40 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Администрация парка обжаловала это решение. Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 18 ноября, сказали в этом суде.

Истцы требовали компенсацию в 1,5 млн рублей, сообщило радио "Говорит Москва".

Деревянный мост на катке в Парке Горького обрушился в новогоднюю ночь 1 января 2019 года во время фейерверков. На мосту и под ним было много людей. Пострадали 13 человек. В мэрии причиной обрушения назвали неисправность конструкции.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин уволил директора парка Марину Люльчук и пообещал пострадавшим компенсации до 500 тысяч рублей из городского бюджета.