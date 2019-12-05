Бывшего фигуранта дела о беспорядках Абаничева задержали в суде

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Бывший фигурант дела о беспорядках Сергей Абаничев задержан сотрудниками полиции в Тверском суде Москвы, где рассматривается по существу дело другого фигуранта - Никиты Чирцова.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Абаничев пришел поддержать Чирцова, но был задержан судебными приставами.

После этого его передали сотрудникам полиции.

Абаничев обвинялся по части 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках), но 3 сентября дело в отношении него прекратили, и он был отпущен из СИЗО.

В четверг также был задержан другой бывший фигурант дела о беспорядках - Даниил Конон. Он был доставлен в Тверской ОВД и отпущен с обязательством о явке 6 декабря после составления протокола по части 3 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов или транспортных средств либо доступу граждан к помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры).

"Московское дело"

Так называемое дело о беспорядках в Москве - это ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа.

Так, в центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

В рамках дела о беспорядках осуждены семь человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Данил Беглец, Владислав Синица, Константин Котов, Павел Устинов (1 год условно).

В настоящее время под следствием находятся: Самариддин Раджабов (статья 212 и статья 318 УК РФ), Эдуард Малышевский (статья 318 УК РФ), Никита Чирцов (статья 318 УК РФ) (содержатся под стражей); Егор Жуков (статья 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности) и Сергей Фомин (ст. 212 УК РФ) (под домашним арестом); Айдар Губайдулин (часть 3 статьи 30 - часть 1 статьи 318 УК РФ). Губайдулин был отпущен под подписку о невыезде, после чего покинул Россию и был объявлен в международный розыск.

Между тем после серии массовых акций, прошедших в августе - сентябре в защиту обвиняемых, ряд задержанных - Даниил Конон, Сергей Абаничев, Дмитрий Васильев, Владислав Барабанов, Валерий Костенок, Алексей Миняйло - были освобождены от уголовного преследования за непричастностью к преступлениям, а приговор в отношении Устинова был смягчен с 3,5 лет колонии до 1 года условного заключения.