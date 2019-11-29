Мосгорсуд из-за эвакуации отложил рассмотрение жалобы Голунова до 2 декабря

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Московский городской суд перенёс на понедельник рассмотрение жалобы на бездействие Следственного комитета РФ (СКР) по обращению журналиста Ивана Голунова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Судебное заседание назначено на 2 декабря в 10:00", - сказали в суде. Как сообщалось, рассмотрение жалобы Голунова прервалось в пятницу днем из-за эвакуации в Мосгорсуде. Помимо Мосгорсуда эвакуированы были ещё четыре столичных суда.

11 ноября в Басманном суде Москвы стало известно, что в настоящий момент все материалы дела, по которому ранее обвиняемым был журналист Иван Голунов, находятся под грифом "секретно".

Претензии защиты Голунова к СКР

28 октября Адвокат Голунова Сергей Бадамшин пожаловался в суд на следователя СКР за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции.

Бадамшин просил признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СКР по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СКР сообщения о преступлении в отношении журналиста.

Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова. Кроме того, адвокат указывал, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было возбуждено уголовное дело, и просил суд обязать следователя устранить нарушения.

"Дело Голунова"

Сотрудник базирующейся в Латвии "Медузы" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

На фоне широкой общественной кампании 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста.

Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

Изначально "делом Голунова" занималось следствие УВД по ЗАО Москвы, после чего оно было передано в главк столичной полиции, прекратившее преследование журналиста.

После освобождения Голунова дело продолжало находиться в МВД, которое в его рамках проверяло действия своих сотрудников, задерживавших журналиста. В СКР дело было передано в июне по решению Генеральной прокуратуры.

Спустя почти пять месяца после прекращения преследования журналиста в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.

В связи с "делом Голунова" своих должностей уже лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявлял о проведении расследования службой собственной безопасности ведомства с целью оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова.

Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста, по официальной информации, были уволены после внутренней проверки, также впоследствии был уволен начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления Андрей Щиров.