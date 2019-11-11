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Голунов заявил о необходимости общественного расследования из-за засекреченности его дела

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Журналист Иван Голунов заявил, что в связи с волокитой по расследованию дела о его задержании необходимо провести общественное расследование.

"Если следствие не способно установить истину по делу, вероятно, нужно заняться общественным расследованием этой истории с привлечением журналистов и других людей", - сказал Голунов "Интерфаксу" в понедельник.

Голунов добавил, что через два дня после подачи жалобы на бездействие следствия, расследование было продлено на 8 месяцев.

В свою очередь адвокат Сергей Бадамшин после заседания в Басманном суде, где стало известно, что теперь все материалы дела Голунова находятся под грифом "секретно", заявил: "В данным момент все следственные действия с Голуновым прекращены, однако Голунов до сих пор не признан потерпевшим".

Как сообщалось, следователь в суде заявил, что в настоящий момент все материалы дела, по которому ранее обвиняемым был Голунов, находятся под грифом "секретно".

Между тем, 1 ноября представитель следствия говорил, что материалы засекречены частично.

Ранее адвокат Бадамшин пожаловался в суд на следователя СК РФ за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении Голунова. В жалобе он просит признать незаконными бездействие следствия и обязать устранить нарушения.

Сотрудник базирующейся в Латвии "Медузы" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (часть 3 статьи 30 - пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

На фоне широкой общественной кампании 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста.

Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

Изначально "делом Голунова" занималось следствие УВД по ЗАО Москвы, после чего оно было передано в главк столичной полиции, прекратившее преследование журналиста.

После освобождения Голунова дело продолжало находиться в МВД, которое в его рамках проверяло действия своих сотрудников, задерживавших журналиста. В СКР дело было передано в июне по решению Генеральной прокуратуры.

Спустя почти пять месяца после прекращения преследования журналиста в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.

В связи с "делом Голунова" своих должностей лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявлял о проведении расследования службой собственной безопасности ведомства с целью оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова.

Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста, по официальной информации, были уволены после внутренней проверки, также впоследствии был уволен начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления Андрей Щиров.

Иван Голунов СКР

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