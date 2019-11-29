Эвакуация Мосгорсуда прервала рассмотрение жалобы Голунова

Также неизвестные "заминировали" Басманный суд

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд днем в пятницу эвакуировали, сообщил корреспондент "Интерфакса". Из-за этого было прервано рассмотрение жалобы журналиста Ивана Голунова на бездействие следователей СКР, которые расследуют дело о подбрасывании ему наркотиков.

По громкой связи в здании суда слышно объявление: "Просим всех сотрудников и посетителей покинуть здание в связи с чрезвычайной ситуацией".

Официального комментария пресс-службы суда у "Интерфакса" пока нет. По сведениям источника "Интерфакса", из здания вывели около 300 человек. Были прерваны прения сторон по делу бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, которому вменяется хищение, растрата и легализация свыше 14 млрд рублей.

По данным "Интерфакса", в Басманный суд поступило сообщение о минировании.

Ранее в пятницу сообщалось, что в городе "заминировали" Новинский пассаж и здание на улице Кржижановского, где расположен Черемушкинский суд и УВД по ЮЗАО.

В четверг из-за сообщений о минировании эвакуировали Басманный, Кузьминский и Останкинский суд в Москве и несколько судов в Петербурге, включая Санкт-Петербургский городской суд. Горсуд получил предупреждение, что угрозы будут продолжаться, пока бизнесмен Константин Малофеев "не вернет долг 120 биткойнов, украденных на бирже WEX".

Журналист Иван Голунов пожаловался суду на бездействие следователей СКР, из-за которого за пять месяцев в деле о подбрасывании ему наркотиков не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых. В суде стало известно, что в СК засекретили все материалы дела, а расследование продлили еще на восемь месяцев.