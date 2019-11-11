Следствие засекретило все материалы "дела Голунова"

Журналист Иван Голунов в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Все материалы уголовного дела, по которому задерживали журналиста "Медузы" Ивана Голунова, засекречены. Об этом в Басманном суде Москвы заявил следователь.

Он возразил против истребования материалов дела.

Ранее материалы проверки по "делу Голунова" истребовал Басманный суд после того, как защита журналиста пожаловалась на бездействие следствия и попросила передать дело ФСБ. Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин говорил журналистам, что, по его сведениям, материалы засекречены частично.

Адвокат просил суд истребовать из МВД материалы проверки по сообщениям о преступлении с марта по июнь 2019 года по факту возможного превышении должностных полномочий сотрудником полиции по Западному округу Москвы в отношении Голунова.

Следующее заседание суда назначено на 18 ноября в 15:00.

В октябре Бадамшин говорил, что сотрудники Следственного комитета устроили волокиту и уже несколько месяцев не принимают никаких решений в отношении полицейских, которых подозревают в подбрасывании наркотиков Голунову. Информированный источник "Интерфакса" говорил, что активность следственных действий по этому делу снизилась из-за занятости следователей в расследовании дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве.

Ранее Голунов сообщил следствию, что полицейские подбросили ему наркотики в рюкзак и в квартиру и что при задержании они его избили и применили спецсредства, рассказывал Бадамшин.

Полицейские задержали Голунова 6 июня в центре Москвы. На следующий день пресс-служба столичного ГУ МВД сообщила, что у него нашли наркотики при себе и дома. Ему предъявили обвинения в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. 8 июня он был помещен под домашний арест. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил, что его уголовное преследование прекращено за непричастностью к преступлению, а дело о наркотиках было передано в СКР. Спустя три месяца после прекращения преследования журналиста в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.

В связи с задержанием Голунова должностей лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к задержанию, были уволены.