Директор НМИЦ объяснил увольнение трансплантолога Каабака

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Андрей Фисенко объяснил, что уволил трансплантолога Михаила Каабака потому, что работы в медицинской организации должны проводить штатные сотрудники.

Отвечая на вопрос о том, уволил бы он Каабака, если бы его ребенку требовалась такая операция, Фисенко сказал: "Как человек - нет, как администратор - да... Любой медицинской организации важно, чтобы работу выполнял человек, входящий в штат этой организации. Мы таким образом вышли из этой ситуации с внешним совместительством".

Трансплантолог Каабак ранее в ноябре был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, не используемой больше никем в России.

В настоящее время медик оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее, сообщал Минздрав.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 26 ноября провела встречу с Каабаком и решила вернуть врача и его коллегу Надежду Бабенко в НМИЦ. Ранее в ноябре на увольнение Каабака из НМИЦ обратил внимание Скворцовой глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Правозащитник выражал обеспокоенность данной ситуацией и отмечал, что операции по пересадке почки ожидает 75 детей, а в связи с увольнением врача некоторых отправляют домой или в другие медицинские учреждения.

Сам Каабак назвал свое увольнение "недоразумением, которое было разрешено благодаря вмешательству и полному погружению в ситуацию министра (Скворцовой - ИФ)".

Директор департамента медицинской помощи детям Минздрава России Елена Байбарина сообщила, что препарат, который применял Каабак, ему будет решено применять и дальше. "Особых преимуществ у него (препарата - ИФ) нет. Но врач имеет право его вводить после получения согласия от родителей о том, что препарат пока не признан подходящим. Мы пришли к согласию, что при необходимости, если врачебная комиссия решит, препараты будут использоваться", - сказала Байбарина.