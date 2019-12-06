Бывшее здание Минэкономразвития на "Маяковской" заняла Москомархитектура

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Комплекс зданий в центре Москвы, где ранее располагался центральный аппарат министерства экономического развития РФ, заняла Москомархитектура.

Табличка "Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы" появилась на главном входе в бывшее здание Минэкономразвития на 1-й Тверской-Ямской улице (м. Маяковская).

В Москомархитектуре "Интерфаксу" не уточнили, какие именно отделы переедут в новое здание.

Комплекс из пяти зданий на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах был продан на открытом аукционе. Помещения общей площадью 29,5 тыс. кв. м, высвобожденные после переезда Минэкономразвития в "Москва-Сити", купила компания "МежРегионРазвитие", сообщал продавец - АО "ДОМ.РФ". Цена продажи составила 3,37 млрд рублей.

"МежРегионРазвитие" - структура Департамента городского имущества Москвы.

Минэкономразвития вместе с Минпромторгом, Минкомсвязи и другими ведомствами переехало в новый правительственный комплекс в Москва-сити. В качестве офиса для федеральных органов власти была выбрана 42-этажная офисная башня многофункционального комплекса "IQ-квартал".

Изначально чиновники собирались вовлечь высвобождаемые помещения в коммерческий оборот, чтобы покрыть расходы на покупку дорогостоящих площадей в "Москва-Сити". Однако здание Минэкономразвития на Маяковской, уникальное по расположению, но требующее огромных вложений в случае переоборудования в коммерческий бизнес-центр, стало объектом интереса целого ряда министерств и ведомств, в том числе силовых, а также окологосударственных структур (например, передать ей здание просила Высшая школа экономики), рассказывали источники "Интерфакса". В итоге объект был все же реализован на аукционе, но покупателем стала не коммерческая структура, а правительство Москвы.