Мэрия Москвы купила здания Минэкономразвития за 3,37 млрд рублей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Завершился открытый аукцион на покупку комплекса зданий, в которых до переезда в "Москва-Сити" располагалось Минэкономразвития РФ, сообщает ДОМ.РФ.

Помещения общей площадью 29,5 тысяч квадратных метров, которые освободились в результате переезда Минэкономразвития РФ в московский международный деловой центр "Москва-Сити", были проданы компании "МежРегионРазвитие". Газета "Ведомости" сообщает, что компания подконтрольна департаменту городского имущества Москвы.

Цена продажи составила 3,37 млрд рублей. Речь идет о пяти зданиях, расположенных на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах в центре Москвы.

Как сообщалось, на покупку бывших зданий Минэкономразвития претендовали шесть компаний - ООО "МежРегионРазвитие", ООО "Автотор Холдинг", ОАО "17 Таксомоторный парк", ООО "А-Инвестмент Групп", ООО "Первый" и ООО "Взлет".

В октябре комплекс бывших зданий Минэкономразвития был выставлен на торги за 2,8 млрд рублей.

Как сообщалось, в настоящее время около 5 тыс. сотрудников Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи переезжают в ММДЦ "Москва-Сити". В качестве нового офиса для федеральных ведомств была выбрана 42-этажная офисная башня многофункционального комплекса "IQ-квартал". Чиновники займут там помещения общей площадью 69 тыс. кв.м.