Поиск

В Москве набрали первую группу женщин для обучения на машинистов метрополитена

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Московский метрополитен набрал первую группу женщин для обучения на машинистов электропоезда, сообщили в пресс-службе предприятия. Занятия с ними начнутся в феврале или марте. Подготовка займет около года.

В метрополитене рассчитывают, что к моменту, когда женщины будут готовы получить права, в 2021 году вступит в силу приказ Минтруда о праве женщин работать машинистами в метро.

Предполагается, что первые женщины-машинисты будут работать на Филевской линии, открытый участок которой был реконструирован.

"Подвижной состав этой линии состоит из новых поездов "Москва", приспособленных для работы на открытых участках",- сказал представитель предприятия.

Чтобы женщины могли работать в метро, предприятию придется провести много внутренних организационных предприятий, в том числе обустроить для них хозяйственно бытовые условия в депо.

Требования к машинистам в компании назвали очень высокими. "Они касаются и состояния здоровья, и качества знаний. Прежде чем выйти на линию, будущие машинисты проходят строгий отбор, а затем обучаются в современном Учебно-производственном центре. Только после успешной сдачи экзамена машинист заступает на работу в депо",- сказал собеседник агентства.

Во время войны женщины водили поезда метро в Москве, многие из них продолжили там работать и после войны, напомнили в компании.

Москва Московский метрополитен Минтруда

Новости по теме

Новости

В МЧС объяснили взрывы во время пожара на складе на юге Москвы

Дорожники отсудили у Албурова и Соболь больше 1,5 млн рублей

Площадь пожара на Варшавском шоссе выросла до семи тыс. квадратных метров

Пожар на складе на юге Москвы охватил 3 тыс. кв.м, рухнули перекрытия

Пожар на складе на юге Москвы охватил 3 тыс. кв.м, рухнули перекрытия

На юге Москвы загорелся склад

Строительство станции метро "Внуково" начнется после Нового года

На месте промзоны в Москве построят необычный ЖК с черными фасадами

Останки мамонта нашли в Подмосковье

Останки мамонта нашли в Подмосковье

Столичные чиновники назвали вероятную причину смерти журналиста Виноградова

Москва встала в девятибалльных пробках

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');