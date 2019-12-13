В Москве набрали первую группу женщин для обучения на машинистов метрополитена

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Московский метрополитен набрал первую группу женщин для обучения на машинистов электропоезда, сообщили в пресс-службе предприятия. Занятия с ними начнутся в феврале или марте. Подготовка займет около года.

В метрополитене рассчитывают, что к моменту, когда женщины будут готовы получить права, в 2021 году вступит в силу приказ Минтруда о праве женщин работать машинистами в метро.

Предполагается, что первые женщины-машинисты будут работать на Филевской линии, открытый участок которой был реконструирован.

"Подвижной состав этой линии состоит из новых поездов "Москва", приспособленных для работы на открытых участках",- сказал представитель предприятия.

Чтобы женщины могли работать в метро, предприятию придется провести много внутренних организационных предприятий, в том числе обустроить для них хозяйственно бытовые условия в депо.

Требования к машинистам в компании назвали очень высокими. "Они касаются и состояния здоровья, и качества знаний. Прежде чем выйти на линию, будущие машинисты проходят строгий отбор, а затем обучаются в современном Учебно-производственном центре. Только после успешной сдачи экзамена машинист заступает на работу в депо",- сказал собеседник агентства.

Во время войны женщины водили поезда метро в Москве, многие из них продолжили там работать и после войны, напомнили в компании.