Собянин заявил о готовности 54% Большой кольцевой линии метро

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Большая кольцевая линия московского метро достроена на 54%, заявил мэр Сергей Собянин. 4 июня он присутствовал при завершении проходки правого перегонного тоннеля между станциями "Рижская" и "Савеловская" БКЛ.

"Мечта о БКЛ начинает приобретать все больше и больше свои реальные черты, сегодня проходка сделана на 80% от всего объема работ и выполнено 54% общестроительных работ", - сказал мэр.

Участок, на котором завершилась проходка тоннеля, соединит Некрасовскую ветку метро и участок БКЛ от "Делового центра" до "Петровского парка".

"Таким образом, это будет полноценный большой участок БКЛ, примыкающий к радиальным линиям метро. Планируем закончить в конце 2021 - начале 2022 года", - отметил Собянин.

Перегонные тоннели БКЛ между "Рижской" и "Савеловской" он назвал одними из самых сложных в строительстве, поскольку они проходят под двумя линиями метро, под тремя направлениями железной дороги, под действующими станциями. Часть проходки выполняется вручную, но в основном, по словам мэра, используются тоннелепроходческие щиты. Самые глубокие участки линии проходят на глубине до 75 метров.

Гендиректор "Мосметростроя" Сергей Жуков рассказал, что проходка левого тоннеля этого участка линии завершится в сентябре.

"Итого, северо-восточный участок с точки зрения строительства перегонных тоннелей будет закончен в сентябре этого года. Дальше пойдут плановые работы по строительно-монтажным работам станционных комплексов", - отметил он.

14-километровый участок БКЛ от станции "Нижегородская" до "Савеловской" начали строить в 2015 году. На нем будут станции "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", "Сокольники", "Рижская", "Марьина Роща" и соединительная ветка в депо "Нижегородское" (1,9 км).

Строительство правого перегонного тоннеля между "Рижской" и "Савеловской" началось в декабре 2018 года, он является одним из самых глубоких в столичной подземке.

Открытие северо-восточного участка БКЛ от "Нижегородской" до "Савеловской" позволит улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих районов Марьина Роща, Мещанский, Сокольники, Басманный, Соколиная Гора, Лефортово, Косино-Ухтомский и Некрасовка с населением более 750 000 человек, а также снизить нагрузку на центральные участки Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской и Люблинско-Дмитровской линий метрополитена, улучшить транспортную доступность Савеловского и Рижского вокзалов; сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети примерно на 10-15%.