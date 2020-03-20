В Новоспасском монастыре отреставрируют фрески усыпальницы Романовых

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы объявит конкурс на реставрацию ансамбля Новоспасского монастыря, в том числе фресок у входа в усыпальницу Романовых, сообщили в городском комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Подрядчику предстоит восстановить купола церквей, стены и кирпичную кладку Преображенского собора. Также чиновники хотят восстановить фрески во внутренней части собора: "Великий ход", "Знамение Божией Матери", композиции "Собор Архангела Михаила", "Предста Царица" и другие.

Сейчас готовится конкурсная документация, рассказал через пресс-службу заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Заказчиком работ выступит ГКУ города Москвы "Мосреставрация".

"Конкурс с ограниченным участием предполагает отбор победителей с учетом ценовых и неценовых критериев, в числе которых опыт, набор необходимых компетенций", - уточнил чиновник.

По словам департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, на выполнение всех обязательств по контракту отведено два года.

"Ремонтно-реставрационные работы планируется проводить в тринадцать этапов в течение 480 календарных дней с момента заключения контракта. Таким образом, свою деятельность победитель конкурса будет вести в течение 2020-2021 годов", - отметил он.

Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря - второй по величине православный храм в Москве после Успенского кафедрального собора. Он был основан в 1491 году по приказу Ивана Третьего и освящен в 1497 году. В 1645-1647 году его разобрали, а на его месте построили новый собор, большего размера. Согласно историческим документам и описаниям, в подвальном этаже Спасо-Преображенского собора насчитывалось более 70 захоронений бояр Романовых и их близких.