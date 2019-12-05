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Путин назначил Садовничего ректором МГУ еще на пять лет

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин переназначил Виктора Садовничего ректором МГУ имени Ломоносова на следующие пять лет.

Об этом говорится в указе, опубликованном в четверг на официальном интернет-интернет портале правовой информации. Другим указом Путин продлил на пять лет полномочия Николая Кропачева на посту ректора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

В ноябре депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении поправку об отмене ограничений для ректоров МГУ и СПбГУ. Поправку летом 2019 года добавили в ранее внесенный законопроект об изменениях в законодательстве об образовании.

Трудовой кодекс разрешает оставаться ректором вуза до 65 лет. Срок пребывания должности можно продлить еще на пять лет по предложению ученого совета. Закон об МГУ и СПбГУ дает президенту России дважды продлевать срок работы ректоров этих университетов по пять лет. Предложенная поправка убирает из закона слово "дважды".

Студенты МГУ проводили у здания Госдумы пикеты против принятия этой поправки. Студенты и сотрудники вуза запустили петицию с требованием вернуть выборы ректора.

Сам Садовничий ранее говорил "Интерфаксу", что до своего первого назначения он четырежды избирался руководителем МГУ и был бы готов пройти через эту процедуру в снова, но это противоречило бы закону. Садовничий выразил уверенность, что выиграл бы выборы ректора вуза и в пятый раз.

Владимир Путин Виктор Садовничий Николай Кропачев МГУ СПбГУ

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