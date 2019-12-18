Москва побила температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в среду был установлен температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений, сообщили в столичном метеобюро. Непрерывные наблюдения за погодой в городе ведутся с 1879 года.

В 20:00 опорная метеостанция на ВДНХ зафиксировала плюс 5,4 градуса. Предыдущий рекорд был установлен 18 декабря 1886 года и составлял 5,3 градуса.

В полдень в среду был побит температурный рекорд 1956 года - плюс 2,8 градуса.

Как ожидается, аномально теплая погода сохранится в городе и в четверг. Для 19 декабря температурный рекорд - плюс 5,3 градуса - был установлен в 1982 году.

В МЧС предупредили об усилении ветра в столичном регионе в ночь на четверг и до 21:00 19 декабря. Ожидается, что будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью при порывах до 17-22 метров в секунду.