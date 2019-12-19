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ХроникаСтрельба на ЛубянкеОбновлено в 20:00

Путину сообщили о стрельбе на Лубянке

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин проинформирован о происшествии в центре Москвы, на Большой Лубянке, где неизвестный открыл стрельбу.

"Президенту доложено", - подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Инцидент на Большой Лубянке произошел в тот момент, когда президент выступал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России (отмечается 20 декабря).

Центр общественных связей ФСБ сообщил ранее в четверг, что неизвестный открыл стрельбу у дома 12 на Большой Лубянке, есть пострадавшие.

ФСБ сообщила, что нападавший нейтрализован, его личность устанавливается.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке

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Москва Владимир Путин

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