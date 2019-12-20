После электронного голосования станцию метро решили строить в центре Троицка

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В соответствии с итогами электронного голосования, конечную станцию Коммунарской линии метро в Троицке построят в центре города, на Октябрьском проспекте. Это объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Этот вариант поддержали 57,3% участников электронного голосования (2570 человек). 42,7% высказались за строительство станции за городской чертой, на 38-м километре Калужского шоссе. Явка составила 96,3%.

Мэр пообещал не пренебрегать "опасениями меньшинства" и максимально сократить сроки строительства и потом восстановить благоустройство и озеленение.

"Транспортно-пересадочного узла и перехватывающих парковок у станции метро на Октябрьском проспекте не будет. А чтобы они не появились стихийно, вместе с администрацией Троицка поработаем над установкой шлагбаумов во дворах и ликвидацией незаконных парковок на прилегающих улицах", - написал Собянин на своем сайте.

По его словам, перехватывающие парковки будут организованы у станции "Ватутинки (38-й км)" и других будущих станций метро, расположенных на Калужском шоссе.

Электронное голосование продолжалось с утра 15 декабря до вечера 16 декабря. Для участия в нем зарегистрировались 4809 жителей Троицка, в том числе школьники в возрасте от 16 лет.

Коммунарскую линию должны достроить до Троицка к 2027 году, обещал ранее заммэра по градостроительству Марат Хуснуллин.