Протяженность линий метро в Москве удвоят к 2027 году

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - До конца 2027 года планируется построить Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии метро, а также протянуть Коммунарскую ветку до Троицка, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Объемы строительства метро на ближайшие годы будут сохранены. Тот задел, который мы создали, позволит нам в ближайшие годы вводить десятки километров новых линий и станций", - сказал Хуснуллин в четверг в эфире радио "Комсомольская правда".

Он рассказал, что до конца 2023 года планируется завершить строительство Большой кольцевой линии метро, Коммунарской линии до "Столбово" в новой Москве, а также продлить синюю ветку до района Гольяново и Калининско-Солнцевскую линию до Внуково. Кроме того, будет продлен Люблинско-Дмитровский радиус до поселка Северный.

"Вместе с тем уже сегодня мы прорабатываем планы и на более поздний период. Так, до конца 2027 года в наших планах строительство от "Шелепихи" Рублево-Архангальской линии, Бирюлевской линии, которая стартует от территории ЗИЛа и дойдет до "Щербинки". Кроме этого за это время предполагается продлить Коммунарскую ветку до Троицка", - добавил глава стройкомплекса.

Он подчеркнул, что реализация этих планов фактически удвоит протяженность линий московского метро по сравнению с 2011 годом.

"Когда программа развития московского метрополитена стартовала, перед нами стояла задача открыть новые станции метро в тех городских районах, где их еще нет. На сегодня мы выполнили эту программу примерно на 50%, построив за семь лет около 150 км линий. До конца 2027 года мы планируем программу по удвоению протяженности линий метрополитена выполнить", - добавил Хуснуллин.