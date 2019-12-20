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Корреспондента "Ъ" после задержания у здания ФСБ отпустили из полиции

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Корреспондента "Коммерсанта" Романа Дорофеева после задержания у здания ФСБ на Лубянке отпустили из полиции без составления протокола об административном правонарушении.

"Я в порядке", - сказал Дорофеев "Интерфаксу" в пятницу. Ранее он говорил, что находится в ОМВД по Мещанскому району, куда был доставлен после задержания.

Стрельба на Лубянке

В пятницу "Коммерсант" писал о задержании Дорофеева во время съемки в прямом эфире на Лубянке. "Он рассказывал, что происходит на следующий день после стрельбы возле здания ФСБ", - уточнялось в сообщении на сайте "Ъ". При задержании Дорофеев показал журналистское удостоверение. После этого из приёмной ФСБ он был отправлен в полицию.

Инцидент на Большой Лубянке произошел вечером 19 декабря. Центр общественных связей ФСБ сообщил, что неизвестный открыл стрельбу у дома 12, в результате один сотрудник ФСБ погиб, еще один был госпитализирован с крайне тяжелыми травмами. В Минздраве РФ уточнили, что пострадали пять человек, им была оказана помощь.

Нападавшего нейтрализовали. По версии следствия, им оказался 39-летний житель Подольска Евгений Манюров. Он пытался заниматься бизнесом и числился среди призеров ДОСААФ по практической стрельбе.

Роман Дорофеев Лубянка ФСБ Москва

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