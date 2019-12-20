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Корреспондента "Коммерсанта" задержали на Лубянке

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Коммерсантъ" сообщил, что на Лубянке сотрудники ФСБ задержали корреспондента издания Романа Дорофеева, когда он вел прямой эфир и рассказывал об обстановке у здания спецслужбы после перестрелки.

Стрельба на Лубянке

По его словам, сначала от него потребовали прекратить съемку. Затем его задержали и отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту, после чего связь с ним прервалась. Он показывал силовикам удостоверение журналиста.

Позднее Дорофеев сообщил "Интерфаксу", что его доставили в ОВД "Мещанский" и он будет писать объяснительную.

Вечером 19 декабря, накануне Дня работника органов безопасности, у здания ФСБ по адресу 12, улица Большая Лубянка, произошла стрельба. Нападавший был убит. Погиб один сотрудник ФСБ, еще один был тяжело ранен, сообщила спецслужба. Минздрав и СКР сообщили о пяти пострадавших, среди которых один гражданский.

В ФСБ считают, что стрелок был один.

Из-за инцидента в центре города перекрывали движение.

В связи с перестрелкой было возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке

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ФСБ Коммерсантъ Роман Дорофеев МВД

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