СПЧ обратился в Генпрокуратуру и СКР из-за задержаний журналистов на Лубянке

У здания ФСБ в Москве после стрельбы Фото: Артем Процюк/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет России в связи с задержаниями журналистов после стрельбы на Лубянке.

"Просим Генеральную прокуратуру и Следственный комитет провести расследование данных необоснованных задержаний на предмет препятствования профессиональной деятельности наших коллег, что является нарушением Уголовного кодекса РФ и закона "О СМИ", - говорится в сообщении комиссии СПЧ, распространенном в субботу.

Совет напомнил, что 19 декабря журналист издания Baza Анна Никитина отправилась выполнять редакционное задание: поговорить с семьей предполагаемого преступника Евгения Манюрова, устроившего стрельбу на Лубянке у здания Федеральной службы безопасности. В тот момент, когда Никитина брала интервью у родителей Манюрова, в квартиру ворвались оперативники. Журналистку задержали вместе с семьей Манюрова. Ее допрашивали более пяти часов. Кроме того, по словам журналистки, при задержании неустановленный оперативник ударил ее по лицу.

Кроме того, как сообщает СПЧ, утром 20 декабря корреспондента "Коммерсанта" Романа Дорофеева задержали во время съемки в прямом эфире на Лубянке. Он рассказывал, что происходит на следующий день после стрельбы возле здания ФСБ, в процессе чего к нему подошел некий сотрудник, выругался на него матом и отвел в комендатуру, зная, что перед ним журналист. Дорофеева привезли в ОВД "Мещанский". Позднее его отпустили.

Как говорится в заявлении, комиссия СПЧ считает недопустимым применение силы по отношению к журналистам, "равно как и нецензурную брань в их отношении".

"Никакие интересы не могут служить оправданием для преследования журналистов и таких грубых нарушений закона", - отметили в СПЧ.

Стрельба на Лубянке

39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров 19 декабря открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов у здания ФСБ России в Москве на улице Большая Лубянка. Стрельба произошла накануне Дня сотрудников органов безопасности, во время праздничного концерта в Кремле.

В результате перестрелки в четверг погиб сотрудник ФСБ и сам стрелявший. В ФСБ уточнили, что еще один сотрудник спецслужбы был тяжело ранен. В Минздраве сообщили о пяти раненых.

В пятницу стало известно, что один из тяжелораненых сотрудников ФСБ скончался в больнице.

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат СК РФ.