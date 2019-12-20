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В Москве массово эвакуировали школы и детские сады

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В пятницу в Москве в связи с массовой рассылкой угроз о заложенных бомбах эвакуировали школы и детские сады, сообщил осведомленный источник "Интерфакса".

По его словам, на 15:30 речь шла примерно о десяти школах и нескольких садиках. Все здания проверяли, в некоторых провели эвакуацию.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает о массовой эвакуации судов. Судя по ее сообщениям, угрозы о минировании начали поступать после полудня. Петроградский суд эвакуировали дважды, во второй раз звонок с угрозой взрыва этого суда поступил в полицию.

Волна лжеминирований в Москве и Петербурге продолжается с 28 ноября. В Москве пик угроз пришелся на 19 декабря, когда за день пришлось проверить около тысячи объектов, из которых эвакуировали в общей сложности 170 000 человек.

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