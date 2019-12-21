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C 28 ноября в Москве из-за лжеминирований эвакуированы более 750 тыс. человек

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В пятницу, 20 декабря, около 65 тыс. человек пришлось эвакуировать в столице из-за анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, неизвестные "минировали" более 25 судов, почти две сотни объектов образования, все станции Московского метро, свыше 100 инженерных сооружений города - эстакады и мосты, другие объекты.

Он уточнил, что эвакуация проводилась выборочно, не на всех объектах, которые получили угрозы.

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Источник агентства сообщил, что также 20 декабря поступило сообщение о "минировании" храма Христа Спасителя - в седьмой раз с начала декабря.

Пик "минирований" в Москве приходится на 19 декабря, когда полиция и спасатели проверили не менее 1 тыс. объектов, а количество эвакуированных приблизилось к 170 тыс. человек.

По информации источников "Интерфакса", с 28 ноября количество эвакуированных в Москве из-за волны лжеминирований достигло 750-770 тыс. человек. По разным оценкам, за три с лишним недели угрозы получили от 7 до 8 тыс. объектов города, причем многие - неоднократно.

Москва

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