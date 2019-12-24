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Прокуратура запросила четыре года колонии для фигуранта "дела 27 июля" Суровцева

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Гособвинитель попросил четыре года колонии общего режима для Сергея Суровцева, фигуранта "дела 27 июля", сообщил представитель Тверского суда. Подсудимого обвиняют в том, что он ударил бойца Росгвардии секцией металлического заграждения 27 июля на Тверской улице и затем пытался преградить путь другим силовикам.

Протесты в Москве

Суровцева задержали 28 ноября. На следующий день Басманный суд его арестовал на два месяца.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день в цент города были стянуты многочисленные полицейские и бойцы Росгвардии. Всего в этот день в Москве было задержано больше тысячи человек. На большинство из них составили административные протоколы о нарушении порядка проведения уличной акции.

После этого в Следственном комитете возбудили уголовное дело о массовых беспорядках. Его фигурантов в основном обвиняют в применении насилия к полицейским.

Мосгордума Сергей Суровцев СКР Басманный суд Тверской суд

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