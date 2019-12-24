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Фигурант дела о беспорядках Суровцев получил 2,5 года за нападение на росгвардейца

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы во вторник приговорил к 2,5 годам колонии Сергея Суровцева, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти в ходе протестной акции 27 июля в центре Москвы, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Протесты в Москве

"Признать Суровцева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти), (...) Назначить ему наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима", - огласила решение судья.

Ранее гособвинение просило для него четыре года колонии.

Суровцев был задержан 28 ноября. Ему предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Вину он не признает. По данным следствия, Суровцев ударил сотрудника Росгвардии секцией металлического заграждения на Тверской улице и затем пытался преградить путь другим силовикам.

Сергей Суровцев

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