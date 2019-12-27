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Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Москве полицейские задержали мужчину, который вбежал в церковь с ножом, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож. У него возник конфликт с охранником. Когда охранник пытался отнять у него нож, он ранил себя.

Пострадавшего передали врачам, полиция выясняет его мотивы. По итогам проверку будет принято процессуальное решение.

Москва МВД

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