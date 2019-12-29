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Власти Подмосковья пообещали закрыть все мусорные полигоны в 2020 году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Подмосковье все мусорные полигоны будут закрыты к концу следующего года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Победу мы надеемся получить к концу 2020 года, когда закроем все городские свалки, их больше не будет в природе, как таковых, существовать", - сказал он в интервью в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Всего на конец 2019 года из 39 полигонов твердых бытовых отходов в Московской области были закрыты 28, оставшиеся 11 полигонов планируют закрыть к 2021 году.

Ранее сообщалось, что два полигона будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов.

Подмосковье Андрей Воробьев

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