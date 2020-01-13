Счетная палата назвала регионы с угрозой скорого исчерпания мощностей свалок

В частности, в Приморье, Подмосковье и Ленобласти скоро закончится место на свалках и нет никаких перспектив к улучшению ситуации

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Счетной палате назвали недостаточными меры по организации переработки и утилизации твердых коммунальных отходов в рамках нацпроекта "Экология" и указали на проблемные регионы. В целом, по оценке аудиторов, на конец декабря нацпроект был выполнен только на 61,7%.

Предусмотренные федеральным проектом "Комплексная система обращения с ТКО" меры, направленные на создание мощностей по обработке и утилизации отходов в целях повышения доли утилизации образуемых отходов до 36% к 2024 году, в отдельных регионах недостаточны, указано в отчете.



В десяти регионах с ближайшее время - к 2024 году - будет исчерпана остаточная емкость полигонов. В семи из них - на Камчатке и Чукотке, в Приморье, Алтайском крае, Мордовии, Ленинградской и Московской областях - критичная ситуация с местами захоронения мусора не изменится, считают аудиторы. По мнению Счетной палаты, даже если доля утилизируемого мусора достигнет целевых 36%, сохранится тенденция его дальнейшего накапливания и захоронения.

В 11 субъектах так и не начали работу региональные операторы, которые обязаны собирать, вывозить, перерабатывать или утилизировать мусор. В отдельных регионах из-за дефицита мест для свалок разрешили до 2023 года размещать мусор на нелицензированных площадках.

Для реализации федерального проекта по ТКО не создаются условия для вторичной переработки отходов, запрещенных к захоронению, говорится в отчете. Также аудиторы не видят предложений по мерам и целевым показателям по стимулированию раздельного сбора отходов, что мешает загружать предприятия, занимающиеся переработкой отходов.

"При отсутствии мероприятий по стимулированию и популяризации использования многооборотных товаров, тары, упаковки и сокращения использования одноразовых трудноперерабатываемых товаров и тары, ориентированных на предотвращение и сокращение образования отходов, которые являются необходимыми для реализации приоритетных направлений государственной политики в области обращения с отходами, существует вероятность недостижения цели по созданию эффективной системы обращения с ТКО", - предупредили в Счетной палате.