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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 18:12

Рейсовый автобус столкнулся с тремя машинами на западе Москвы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Рейсовый пассажирский автобус вечером в пятницу столкнулся с тремя легковыми автомобилями на западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В 18:30 на Большой Очаковской улице в районе дома 21 произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, после чего одну из машин отбросило на припаркованный вдоль тротуара автомобиль. Вторая машина откатилась и столкнулась с рейсовым автобусом, говорится в сообщении пресс-службы в твиттере.

В пресс-службе столичного главка Госавтоинспекции уточнили, что в результате ДТП пострадали три человека, находившихся в легковых автомобилях. Источник "Интерфакса" в медицинских кругах столицы сообщил, что пострадавшие водители получили незначительные травмы, их здоровью ничто не угрожает. По предварительным данным, пассажиры автобуса не пострадали.

Движение транспорта в районе аварии затруднено.

Москва

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